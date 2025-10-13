Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Fenster und Türen beschädigt: Täter dringen in mehrere Gartenlauben einer Kleingartenanlage ein

Kerken-Nieukerk (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (9. Oktober 2025), 18:30 Uhr und Freitag (10. Oktober 2025), 06:30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter, Zugang zum Gelände einer Kleingartenanlage an der Straelener Straße in Kerken. Auf der Anlage suchten die Täter mehrere Parzellen auf und beschädigten dort Fenster sowie Türen. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass durch die Täter, welche sich in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit entfernten, keine Wertgegenstände entwendet wurden.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nehmen die Kolleginnen und Kollegen der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

