POL-KLE: Kleve - Unbekannter Täter lässt sich in Spielhalle einschließen und entwendet Bargeld: Zeugen im Rahmen der Ermittlungen gesucht
Kleve (ots)
Am Samstag (11. Oktober 2025) ließ sich ein unbekannter Täter in der Zeit von 01:05 Uhr und 01:11 Uhr in einer Spielhalle an der Ludwig-Jahn-Straße in Kleve einschließen. Aus den Räumlichkeiten der Spielhalle entwendete der Täter nachfolgend eine Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, löste den akustischen Alarm aus und entfernte sich schließlich von der Örtlichkeit.
Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)
