POL-KLE: Issum - Einbruch in Kindergarten: Unbekannte Täter entwenden Bargeld und Laptop
Issum-Sevelen (ots)
Im Zeitraum von Freitag (10. Oktober 2025), 20:00 Uhr und Sonntag (12. Oktober 2025), 10:00 Uhr kam es an der Feldstraße in Issum zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten ein Fenster eines Kindergartens und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Aus diesen entwendeten die Täter einen Laptop sowie einen Geldbetrag in unbekannter Höhe, bevor Sie sich von der Örtlichkeit entfernten.
Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)
