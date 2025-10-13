Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Terrassentür beschädigt: Unbekannte Täter dringen in Einfamilienhaus vor

Wachtendonk-Wankum (ots)

Im Zeitraum von Samstag (11. Oktober 2025), 18:00 Uhr und Sonntag (12. Oktober 2025), 17:15 Uhr kam es "Auf dem Schelberg" in Wachtendonk zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Grundstück eines Einfamilienhauses und beschädigten dort die Terrassentür. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Die Kripo Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell