Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Fast zwei Dutzend Fahrzeuge aufgebrochen aufgefunden

Tatverdächtiger in U-Haft

Weeze (ots)

Am Donnerstag (09. Oktober 2025) wurden der Polizei in den frühen Morgenstunden mehrere Pkw-Aufbrüche in Weeze bekannt. Dabei waren an verschiedenen Fahrzeugen im Wohngebiet nördlich der Karl-Arnold-Straße ein Scheibe eingeschlagen und Sachen entwendet worden. Gegen 08:10 Uhr wurde durch einen Zeugen an der Falkenstraße eine männliche Person im Fahrzeug des Zeugen angetroffen. Der Mann, ein im Bereich Weeze wohnhafter polizeibekannter 19-Jähriger, konnte durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Der Mann, der einschlägig vorbestraft ist, wurde am heutigen Freitag (10. Oktober 2025) dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Im Laufe des Donnerstags meldeten sich weitere Geschädigte, so das sich die Anzahl der bekanntgewordenen Taten auf bislang 22 summierte, die alle nach dem gleichen Begehungsmuster verübt wurden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Goch dauern an.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell