Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Technische Einrichtungen aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen entwendet: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Bedburg-Hau - Till-Moyland (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (7. Oktober 2025), 22:00 Uhr und Mittwoch (8. Oktober 2025), 07:00 Uhr kam es an der Kalkarer Straße in Bedburg-Hau zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu mehreren abgestellten landwirtschaftlichen Maschinen (Mähdrescher und Traktoren) und entwendeten aus diesen GPS-Systeme und Bedienelemente.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Kleve nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

