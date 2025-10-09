POL-KLE: Bedburg-Hau - Technische Einrichtungen aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen entwendet: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht
Bedburg-Hau - Till-Moyland (ots)
Im Zeitraum von Dienstag (7. Oktober 2025), 22:00 Uhr und Mittwoch (8. Oktober 2025), 07:00 Uhr kam es an der Kalkarer Straße in Bedburg-Hau zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu mehreren abgestellten landwirtschaftlichen Maschinen (Mähdrescher und Traktoren) und entwendeten aus diesen GPS-Systeme und Bedienelemente.
Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Kleve nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)
