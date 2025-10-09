PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnung: Unbekannter Täter entwendet Wertgegenstände und wird von Bewohnerin bemerkt

Kleve (ots)

Am Donnerstag (9. Oktober 2025) kam es gegen 02:30 Uhr an der Flutstraße in Kleve zu einem Einbruch. Der männliche Täter verschaffte sich auf bislang ungeklärte Weise, Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und entwendete aus dieser u.a. eine Geldbörse, in welcher sich neben mehreren Ausweisdokumenten auch ein niedriger zweistelliger Bargeldbetrag befunden hatte, sowie einen Regenschirm. Bevor der Täter die Wohnung durch ein Fenster wieder verlassen konnte, wurde er durch eine Bewohnerin entdeckt und konnte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 20 bis 40 Jahre alt
   - 180 bis 185 cm groß
   - schlanke Figur
   - dunkle Jacke sowie Hose

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

