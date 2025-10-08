Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Wohnung: Unbekannte Täter entwenden diverse Wertgegenstände

Rees (ots)

Am Dienstag (7. Oktober 2025) kam es zwischen 10:00 Uhr und 12:20 Uhr in Rees "An der Friedburg" zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein oder mehrere Täter beschädigten in einem Mehrparteienhaus eine Wohnungstür und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten eine Halskette aus Gold sowie Goldmünzen mit einem Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Emmerich nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

