Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Stromkabel und Sicherungen von Baustellengelände entwendet: Kripo sucht Zeugen

Goch (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (2. Oktober 2025), 11:00 Uhr und Montag (6. Oktober 2025), 11:00 Uhr kam es am Emmericher Weg in Goch zu einem schweren Diebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Baustellengelände und beschädigten dort zwei Stromkästen. Aus den Kästen entwendeten die Täter mehrere Sicherungen und beschädigten zudem zwei Stromkabel, welche ebenfalls entwendet wurden.

Die Kripo Goch sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

