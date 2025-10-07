Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Werkzeuge aus Baucontainer entwenden: Täter beschädigen zudem mehrere Vorhängeschlösser eines Anhängers

Kerken-Eyll (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (2. Oktober 2025), 16:00 Uhr und Montag (6. Oktober 2025), 07:45 Uhr kam es der Kreuzung Heronger Straße / Hubertusstraße in Kerken zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte Täter hebelten auf einem Baustellengelände einen Container auf und entwendeten aus diesen mehrere Werkzeuge (u.a. einen Verdichter sowie einen Akkuschrauber). An einem abgestellten Kfz-Anhänger beschädigten die Täter zudem mehrere Vorhängeschlösser, entwendeten aus dem Anhänger aber keine Wertgegenstände.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell