Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unbekannte Täter entwenden Sattelzugmaschine: Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (5. Oktober 2025), 18:00 Uhr und Montag (6. Oktober 2025), 05:00 Uhr kam es am Holtumsweg in Weeze zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere Täter entwendeten eine Sattelzugmaschine einschließlich Anhänger. Die Zugmaschine vom Hersteller DAF, welche in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Ring abgestellt gewesen war, trug zum Tatzeitpunkt das niederländische Kennzeichen "64BST5", während am Anhänger das niederländische Kennzeichen "OT72TX" angebracht war. Zu einem möglichen Inhalt des Anhängers kann zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.

Zeugen werden gebeten sich unter 02823 1080 bei der Kripo Goch zu melden. (pp)

