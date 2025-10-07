Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Wohnung: Unbekannte Täter entwenden Safe

Kranenburg-Nütterden (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (2. Oktober 2025), 19:00 Uhr und Freitag (3. Oktober 2025), 00:30 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Hoher Weg" in Kranenburg zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten ein Fenster einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus und drangen so in die Wohnung vor. Aus dieser entwendeten die Täter einen grauen Safe, in welchem sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag befunden hatte, und entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell