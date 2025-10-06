PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KLE: Bedburg-Hau - Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

In Bedburg-Hau wurde am Freitag (02. Oktober 2025) gegen 10:40 Uhr ein 51-jähriger Rennradfahrer aus Kleve bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt. Er hatte den linksseitig vorhandenen Geh- und Radweg der Uedemer Straße, aus Richtung Kleve kommend, in Richtung Schneppenbaum befahren. An der Einmündung Klosterplatz kollidierte er mit dem Honda CRV einer 75-jährigen Frau aus Bedburg-Hau. Diese wollte vom Klosterplatz kommend auf die Uedemer Straße abbiegen. Der Radfahrer stürzte und musste durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Radweg ist an dieser Stelle für beide Fahrtrichtungen freigegeben.(sp)

