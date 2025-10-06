Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Pizzeria an der Große Straße

Polizei sucht Zeugen

Kranenburg (ots)

Am Freitag (03. Oktober 2025, Tag der Deutschen Einheit) kam es zu einem Einbruch in eine Pizzeria an der Große Straße in Kranenburg. Ein bisher unbekannter Mann hat gegen 03:15 Uhr eine Tür gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zum Lokal verschafft. Erbeutet wurden neben Bargeld auch eine Debit-Karte der Sparkasse sowie eine Mitgliedskarte eines niederländischen Großhandels. Die Mann bzw. seine Bekleidung kann anhand von Videoaufzeichnungen wie folgt beschrieben werden:

- Weiße Sportschuhe mit schwarzen Applikationen

- Jeans

- Pullover mit Kapuze

- Helle, möglicherweise weiße Jacke

- Kurzhaarfrisur, dunkle Haare

Die Kriminalpolizei in Kleve sucht jetzt Zeugen, die sachdienlichen Angaben zum Einbruch bzw. zu verdächtigen Feststellungen im Umfeld der Pizzeria machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

