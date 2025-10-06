PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Pizzeria an der Große Straße
Polizei sucht Zeugen

Kranenburg (ots)

Am Freitag (03. Oktober 2025, Tag der Deutschen Einheit) kam es zu einem Einbruch in eine Pizzeria an der Große Straße in Kranenburg. Ein bisher unbekannter Mann hat gegen 03:15 Uhr eine Tür gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zum Lokal verschafft. Erbeutet wurden neben Bargeld auch eine Debit-Karte der Sparkasse sowie eine Mitgliedskarte eines niederländischen Großhandels. Die Mann bzw. seine Bekleidung kann anhand von Videoaufzeichnungen wie folgt beschrieben werden:

   -	Weiße Sportschuhe mit schwarzen Applikationen
   -	Jeans
   -	Pullover mit Kapuze
   -	Helle, möglicherweise weiße Jacke
   -	Kurzhaarfrisur, dunkle Haare

Die Kriminalpolizei in Kleve sucht jetzt Zeugen, die sachdienlichen Angaben zum Einbruch bzw. zu verdächtigen Feststellungen im Umfeld der Pizzeria machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:21

    POL-KLE: Straelen - Einbrüche in mehrere Wohnungen / Polizei sucht Zeugen

    Straelen (ots) - Am Freitag (03. Oktober 2025, Tag der Deutschen Einheit) wurde in der Zeit von 12:00 Uhr bis 23:20 Uhr in mehrere Wohneinheiten eines Hauses am Amandusweg in Straelen eingebrochen. Der oder die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam Türen und ein Fenster und gelangten so in die Wohnungen. Dort durchwühlten sie vorrangig in den Schlafzimmern ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 12:38

    POL-KLE: Kranenburg-Wyler - Polizeieinsatz nach Bedrohung

    Kranenburg-Wyler (ots) - In Wyler kam es am Sonntagmorgen (05. Oktober 2025)gegen 06:30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz nachdem die Polizei Kleve durch die niederländische Polizei den Hinweis auf eine mögliche Bedrohungssituation erhielt. Demnach sollte eine 29-jährige Frau aus den Niederlanden gegen ihren Willen von einem 30-jährigen Mann in einem Haus an der Hauptstraße festgehalten und bedroht werden. Da es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren