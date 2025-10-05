Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg-Wyler - Polizeieinsatz nach Bedrohung

Kranenburg-Wyler (ots)

In Wyler kam es am Sonntagmorgen (05. Oktober 2025)gegen 06:30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz nachdem die Polizei Kleve durch die niederländische Polizei den Hinweis auf eine mögliche Bedrohungssituation erhielt. Demnach sollte eine 29-jährige Frau aus den Niederlanden gegen ihren Willen von einem 30-jährigen Mann in einem Haus an der Hauptstraße festgehalten und bedroht werden.

Da es Hinweise auf eine Bewaffnung des 30-Jährigen gab, wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Der Mann konnte im Rahmen des Einsatzes unverletzt festgenommen werden. Die 29-Jährige wurde ebenfalls unverletzt angetroffen. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell