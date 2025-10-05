PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg-Wyler - Polizeieinsatz nach Bedrohung

Kranenburg-Wyler (ots)

In Wyler kam es am Sonntagmorgen (05. Oktober 2025)gegen 06:30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz nachdem die Polizei Kleve durch die niederländische Polizei den Hinweis auf eine mögliche Bedrohungssituation erhielt. Demnach sollte eine 29-jährige Frau aus den Niederlanden gegen ihren Willen von einem 30-jährigen Mann in einem Haus an der Hauptstraße festgehalten und bedroht werden.

Da es Hinweise auf eine Bewaffnung des 30-Jährigen gab, wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Der Mann konnte im Rahmen des Einsatzes unverletzt festgenommen werden. Die 29-Jährige wurde ebenfalls unverletzt angetroffen. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren