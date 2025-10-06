Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbrüche in mehrere Wohnungen

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Am Freitag (03. Oktober 2025, Tag der Deutschen Einheit) wurde in der Zeit von 12:00 Uhr bis 23:20 Uhr in mehrere Wohneinheiten eines Hauses am Amandusweg in Straelen eingebrochen. Der oder die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam Türen und ein Fenster und gelangten so in die Wohnungen. Dort durchwühlten sie vorrangig in den Schlafzimmern Schränke und Nachttische. Sie erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlung aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Einbrüchen oder zu verdächtigen Feststellungen rund um den Amandusweg machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

