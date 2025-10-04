Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung

B51, Höhe Abfahrt Möhn/Kordel (ots)

Am Samstag den 4. Oktober gegen 17:25 Uhr, kam es auf der B51 (Abfahrt Kordel/Möhn) zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Nach bisherigen Zeugenangaben fuhr ein schwarzer Minivan, ähnlich einem VW Turan, mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bitburg und geriet in den Gegenverkehr. Der Geschädigte konnte nur durch das Ausweichen in den Graben einen Frontalzusammenstoß verhindern. Laut Zeugenangaben kam es durch den Täter wohl zu weiteren gefährlichen Verkehrsmanövern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann oder ebenfalls durch das Fahrverhalten geschädigt wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier, Tel.: 0651/983 44150, zu melden.

