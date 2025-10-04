PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung

B51, Höhe Abfahrt Möhn/Kordel (ots)

Am Samstag den 4. Oktober gegen 17:25 Uhr, kam es auf der B51 (Abfahrt Kordel/Möhn) zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Nach bisherigen Zeugenangaben fuhr ein schwarzer Minivan, ähnlich einem VW Turan, mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bitburg und geriet in den Gegenverkehr. Der Geschädigte konnte nur durch das Ausweichen in den Graben einen Frontalzusammenstoß verhindern. Laut Zeugenangaben kam es durch den Täter wohl zu weiteren gefährlichen Verkehrsmanövern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann oder ebenfalls durch das Fahrverhalten geschädigt wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier, Tel.: 0651/983 44150, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-98344150
www.polizei.rlp.de/pd.trier

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 19:04

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Wasserschiederstraße von Birkenfeld

    Birkenfeld (ots) - Am Samstag den 04.10.2025 kam es zwischen 12-14:30 Uhr in Höhe der Wasserschiederstraße 1 in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer Audi A1 durch einen unbekannten Unfallverursacher beim Vorbeifahren touchiert. Der Unfallverursacher hat im Anschluss die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne seinen obliegenden Pflichten ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 13:54

    POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

    Irsch (ots) - Am heutigen Samstag ereignete sich auf der B 407 in der Gemarkung Irsch ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Ein BMW X-Modell befuhr die B 407 aus Zerf kommend in Richtung Irsch. Im Verlauf einer Rechtskurve der abschüssigen Strecke kollidierte er aus bisher unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der Fahrer des BMW wurde leicht, der Beifahrer des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren