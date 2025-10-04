PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Irsch (ots)

Am heutigen Samstag ereignete sich auf der B 407 in der Gemarkung Irsch ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Ein BMW X-Modell befuhr die B 407 aus Zerf kommend in Richtung Irsch. Im Verlauf einer Rechtskurve der abschüssigen Strecke kollidierte er aus bisher unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der Fahrer des BMW wurde leicht, der Beifahrer des Mercedes schwer und dessen Fahrerin lebensgefährlich verletzt. Die B 407 ist aktuell noch voll gesperrt, eine Umleitung ist für die Dauer der Unfallaufnahme eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel. 06581-91550
E-Mail: pisaarburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 20:31

    POL-PDTR: Fahrerflucht in der Friedhofstraße - Polizei bittet um Hinweise

    Föhren (ots) - Am 01.10.2025 kam es gegen 07:10 Uhr in der Friedhofstraße Einmündung Im Brühl zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen roten Lkw mit Rungen zum ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 05:21

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der K114

    Thalfang (ots) - Am Montag, den 29.09.2025 kam es auf der K114 zwischen den Ortschaften 54424 Thalfang Ortsteil Bäsch und 54426 Hilscheid im Zeitraum von 05:55 Uhr bis 06:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Dieser war auf der K114 in Fahrtrichtung Hilscheid unterwegs, missachtete nach derzeitigem Ermittlungsstand im Kurvenbereich hinter Bäsch das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren