Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 03.10.25 auf den 04.10.25, gegen 00:45 Uhr, kam es auf der B41 in Höhe des Umspannwerkes Idar-Oberstein, in FR Birkenfeld, zu einem Verkehrsunfall in Folge dessen der alleinbeteiligte PKW in Vollbrand geriet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor der 27-jährige Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in Anbetracht der regennassen Fahrbahn, die Kontrolle über den PKW und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend fing das Fahrzeug Feuer. Die zwei Fahrzeuginsassen konnten dieses eigenständig verlassen und wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten erfolgten durch die Feuerwache 1 der FW Idar-Oberstein. Die B41 musste für die Dauer des Einsatzes vollgesperrt werden.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

