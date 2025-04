Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Explosion an Mehrfamilienhaus in Hamm-Pelkum - Haustür und Vordach beschädigt

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einer Explosion an einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Pelkum sind am frühen Mittwochmorgen, 23. April, unter anderem eine Haustür und ein Vordach beschädigt worden. Die Bausubstanz wurde nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt. Verletzt wurde bei der Explosion niemand.

Anwohner der Virchowstraße hatten gegen 1.45 Uhr die Polizei gerufen, weil es vor einem Haus einen lauten Knall gegeben hatte. Unmittelbar nach der Detonation entfernte sich ein Mercedes mit offenbar deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Dieser konnte wenig später von Einsatzkräften der Polizei Hamm an einem Baum in der Wilhelm-Lange-Straße verunfallt aufgefunden werden. Der 24-jährige Fahrzeugführer sowie seine 23, 16 und 15 Jahre alten Mitfahrer wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die vier in Soest wohnenden Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen. Der verunfallte Mercedes wurde sichergestellt.

Noch in der Nacht sicherten Beamte der Kriminalpolizei vor Ort Spuren. Die genauen Hintergründe des Geschehens sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die vor Ort verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell