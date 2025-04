POL-HAM: Feuerwehr löscht Osterfeuer

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit von Samstag, 19. April, 16 Uhr und Montag, 21. April, 16.15 Uhr, in ein Tiergeschäft an der Heessener Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu dem Geschäft und durchsuchten dort sämtliche Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in Form von mehreren Münzrollen entwendet. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen nimmt die ...

mehr