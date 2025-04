Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Münsterstraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein Audi und eine Honda lieferten sich am Sonntag, 20. April, gegen 18 Uhr, auf der Münsterstraße ein Kraftfahrzeugrennen - die 24- und 23-jährigen Fahrzeugführer konnten von der Polizei Hamm gestoppt werden.

Einem Motorradpolizisten war das Motorrad im Rahmen der Verkehrsüberwachung aufgefallen. Der 24-jährige Honda-Fahrer befuhr die Sternstraße mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Norden. An der Kreuzung Nordstraße / Hafenstraße / Münsterstraße konnte der Motorradpolizist den Kradfahrer erneut feststellen.

Dieser und der Fahrer eines Audi standen an der genannten Kreuzung nebeneinander auf den Fahrstreifen, die beide in Richtung Münsterstraße führen. Beide Fahrzeuge warteten zunächst an der Rotlicht zeigenden Ampel. Beim Umschalten auf Grün beschleunigten sowohl der Honda- als auch der Audifahrer ihre Fahrzeuge stark und fuhren mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Münsterstraße in Richtung Norden.

Durch den Motorradpolizisten konnten beide Fahrzeuge erst in Höhe der Einmündung Münsterstraße / Jupp-Eickhoff-Weg eingeholt werden, nachdem diese ihre Geschwindigkeit aufgrund eines dort stationären Blitzers verringerten.

Beide Fahrzeuge sowie die Führerscheine und Mobiltelefone der Fahrer wurden sichergestellt. Die beiden Männer aus Hamm erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. (rv)

