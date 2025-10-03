Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrerflucht in der Friedhofstraße - Polizei bittet um Hinweise

Föhren (ots)

Am 01.10.2025 kam es gegen 07:10 Uhr in der Friedhofstraße Einmündung Im Brühl zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen roten Lkw mit Rungen zum Transport von Rundstämmen handeln.

Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell