PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrerflucht in der Friedhofstraße - Polizei bittet um Hinweise

Föhren (ots)

Am 01.10.2025 kam es gegen 07:10 Uhr in der Friedhofstraße Einmündung Im Brühl zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen roten Lkw mit Rungen zum Transport von Rundstämmen handeln.

Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502/9157-0
E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 05:21

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der K114

    Thalfang (ots) - Am Montag, den 29.09.2025 kam es auf der K114 zwischen den Ortschaften 54424 Thalfang Ortsteil Bäsch und 54426 Hilscheid im Zeitraum von 05:55 Uhr bis 06:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Dieser war auf der K114 in Fahrtrichtung Hilscheid unterwegs, missachtete nach derzeitigem Ermittlungsstand im Kurvenbereich hinter Bäsch das ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 17:04

    POL-PDTR: Birkenfeld - Sachbeschädigung an PKW

    Birkenfeld (ots) - Im Zeitraum von Montag, 29.09.2025 und Mittwoch, 01.10.2025, kam es in der Breslauer Straße in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Durch bislang unbekannte Täter wurden an einem VW Golf zwei Autoreifen zerstochen. Der Gummi wurde hierbei derart beschädigt, dass die Reifen nur noch platt vorgefunden werden konnten. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass der bislang unbekannte ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:03

    POL-PDTR: Diebstahl mehrerer Gartenstühle sowie eines Schirmständers

    Osburg (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 30.09.2025 gegen 12:00 Uhr bis Donnerstag, 02.10.2025 gegen 10:30 Uhr wurden in der Ortslage Osburg im Sternfelder Weg mehrere Gartenstühle sowie ein Schirmständer eines Sonnenschirms entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der oder die Täter verließen die Örtlichkeit im Anschluss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren