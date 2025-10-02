PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Birkenfeld - Sachbeschädigung an PKW

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum von Montag, 29.09.2025 und Mittwoch, 01.10.2025, kam es in der Breslauer Straße in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Durch bislang unbekannte Täter wurden an einem VW Golf zwei Autoreifen zerstochen. Der Gummi wurde hierbei derart beschädigt, dass die Reifen nur noch platt vorgefunden werden konnten. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass der bislang unbekannte Täter/Täterin für die Tat einen spitzen Gegenstand benutzt haben dürfte. Sollten sie die Tat beobachtet oder sonstige relevante Wahrnehmungen gemacht haben, wird darum gebeten, Kontakt mit der Polizeiinspektion in Birkenfeld aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
tel. 06782/9910
Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

