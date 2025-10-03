Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der K114

Thalfang (ots)

Am Montag, den 29.09.2025 kam es auf der K114 zwischen den Ortschaften 54424 Thalfang Ortsteil Bäsch und 54426 Hilscheid im Zeitraum von 05:55 Uhr bis 06:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Dieser war auf der K114 in Fahrtrichtung Hilscheid unterwegs, missachtete nach derzeitigem Ermittlungsstand im Kurvenbereich hinter Bäsch das geltende Rechtsfahrgebot, und beschädigte hierdurch den linken Außenspiegel der entgegenkommenden Geschädigten. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Hilscheid fort. Bei dem genutzten flüchtigen KFZ soll es sich um einen roten Pritschenwagen handeln. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden erbeten, sich bei der Polizeiinspektion in Morbach zu melden.

