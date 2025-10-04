POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Wasserschiederstraße von Birkenfeld

Irsch (ots) - Am heutigen Samstag ereignete sich auf der B 407 in der Gemarkung Irsch ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Ein BMW X-Modell befuhr die B 407 aus Zerf kommend in Richtung Irsch. Im Verlauf einer Rechtskurve der abschüssigen Strecke kollidierte er aus bisher unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der Fahrer des BMW wurde leicht, der Beifahrer des ...

