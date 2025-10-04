PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Wasserschiederstraße von Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Samstag den 04.10.2025 kam es zwischen 12-14:30 Uhr in Höhe der Wasserschiederstraße 1 in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer Audi A1 durch einen unbekannten Unfallverursacher beim Vorbeifahren touchiert. Der Unfallverursacher hat im Anschluss die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne seinen obliegenden Pflichten nachzugehen. Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

