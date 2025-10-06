Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Geparkter Renault an der Katharinenstraße beschädigt

Verursacher flüchtig

Polizei sucht Zeugen

Weeze (ots)

In Weeze wurde am Dienstag (30. September 2025) in der Zeit zwischen 08:35 und 09:10 Uhr ein geparkter roter Renault Megane Scenic durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Wagen war auf einem Parkplatz vor einer Physiopraxis an der Katharinenstraße abgestellt. Die Beschädigungen durch das andere Fahrzeug in Form von Lackkratzern befanden sich auf der linken Fahrzeugseite. Es ist davon auszugehen, dass sie beim Ein- oder Ausparken verursacht wurden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell