PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Geparkter Renault an der Katharinenstraße beschädigt
Verursacher flüchtig
Polizei sucht Zeugen

Weeze (ots)

In Weeze wurde am Dienstag (30. September 2025) in der Zeit zwischen 08:35 und 09:10 Uhr ein geparkter roter Renault Megane Scenic durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Wagen war auf einem Parkplatz vor einer Physiopraxis an der Katharinenstraße abgestellt. Die Beschädigungen durch das andere Fahrzeug in Form von Lackkratzern befanden sich auf der linken Fahrzeugseite. Es ist davon auszugehen, dass sie beim Ein- oder Ausparken verursacht wurden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:34

    POL-KLE: Rees - Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

    Rees (ots) - In Rees wurde am Freitag (03. Oktober 2025) gegen 15:10 Uhr eine 46-jährige Radfahrerin aus Rees schwer verletzt, als sie im Bereich der Straße Im Büchel stürzte. Sie fuhr von der Straße Reeser Feld in Richtung Groiner Kirchweg bzw. Weseler Landstraße. In einer fast rechtwinkeligen Linkskurve, die auf beiden Seiten von Zäunen begrenzt ist, kam ihr ein 49-jähriger Mann, ebenfalls aus Rees, entgegen. ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:09

    POL-KLE: Bedburg-Hau - Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Bedburg-Hau (ots) - In Bedburg-Hau wurde am Freitag (02. Oktober 2025) gegen 10:40 Uhr ein 51-jähriger Rennradfahrer aus Kleve bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt. Er hatte den linksseitig vorhandenen Geh- und Radweg der Uedemer Straße, aus Richtung Kleve kommend, in Richtung Schneppenbaum befahren. An der Einmündung Klosterplatz kollidierte er mit dem ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:48

    POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Pizzeria an der Große Straße / Polizei sucht Zeugen

    Kranenburg (ots) - Am Freitag (03. Oktober 2025, Tag der Deutschen Einheit) kam es zu einem Einbruch in eine Pizzeria an der Große Straße in Kranenburg. Ein bisher unbekannter Mann hat gegen 03:15 Uhr eine Tür gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zum Lokal verschafft. Erbeutet wurden neben Bargeld auch eine Debit-Karte der Sparkasse sowie eine Mitgliedskarte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren