POL-KLE: Rees - Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Rees (ots)

In Rees wurde am Freitag (03. Oktober 2025) gegen 15:10 Uhr eine 46-jährige Radfahrerin aus Rees schwer verletzt, als sie im Bereich der Straße Im Büchel stürzte. Sie fuhr von der Straße Reeser Feld in Richtung Groiner Kirchweg bzw. Weseler Landstraße. In einer fast rechtwinkeligen Linkskurve, die auf beiden Seiten von Zäunen begrenzt ist, kam ihr ein 49-jähriger Mann, ebenfalls aus Rees, entgegen. Sie erschrak sich und stürzte vom Fahrrad gegen einen der Zäune und dann zu Boden. Dabei verletzt sie sich schwer und musste mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt werden. Zu einem Berührung der beiden Radfahrer kam es nicht. Der Weg Im Büchel ist nicht als reiner Geh- oder Radweg beschildert, jedoch von seiner Bauart an dieser Stelle grundsätzlich nur als solcher nutzbar.(sp)

