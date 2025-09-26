PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 250926-2-K Baustellenbake als Marihuana-Bunker genutzt - Drogendealer am Theodor-Heuss-Ring gestellt

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Donnerstagnachmittag (25. September) gegen 13 Uhr auf dem Theodor-Heuss-Ring einen 29-jährigen Mann gestellt. Er steht im Verdacht, am Ebertplatz und im Bereich des Rings mehrfach mit Cannabis gehandelt zu haben.

Die Beamten hatten den Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie er aus einem Depot unter einer Baustellenbake Betäubungsmittel entnommen und an Abnehmer übergeben hatte. In dem Versteck fanden die Einsatzkräfte zwei weitere Druckverschlusstüten mit mutmaßlichem Cannabis. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

