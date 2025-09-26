POL-K: 250926-2-K Baustellenbake als Marihuana-Bunker genutzt - Drogendealer am Theodor-Heuss-Ring gestellt
Köln (ots)
Zivilpolizisten haben am Donnerstagnachmittag (25. September) gegen 13 Uhr auf dem Theodor-Heuss-Ring einen 29-jährigen Mann gestellt. Er steht im Verdacht, am Ebertplatz und im Bereich des Rings mehrfach mit Cannabis gehandelt zu haben.
Die Beamten hatten den Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie er aus einem Depot unter einer Baustellenbake Betäubungsmittel entnommen und an Abnehmer übergeben hatte. In dem Versteck fanden die Einsatzkräfte zwei weitere Druckverschlusstüten mit mutmaßlichem Cannabis. (as/al)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln
Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de
https://koeln.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell