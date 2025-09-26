Polizei Köln

POL-K: 250926-1-K Fahndungsrücknahme: Mutmaßlicher Räuber ist identifiziert

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 13. August 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6095945

Im Zusammenhang mit einer versuchten räuberischen Erpressung am 8. November 2024 hat sich der 40 Jahre alte Tatverdächtige am Donnerstag (25. September) über seinen Rechtsanwalt gestellt. Der 40-Jährige lässt sich in vorliegender Sache anwaltlich vertreten. Ihm wird vorgeworfen einen 14-Jährigen in einem Kiosk in Köln-Weidenpesch mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe eines mutmaßlich zuvor entwendeten Fahrrads aufgefordert zu haben. Anschließend soll er ohne Beute geflüchtet sein. Bislang war der 40-jährige Deutsche nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Rechtsgrundlage für die Verwendung der Bilder ist somit entfallen. Die Aufnahmen dürfen nicht weiterverwendet werden. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell