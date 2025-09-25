PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 250925-1-K Autoaufbrüche in Köln-Vingst - 21 Jahre alter Tatverdächtiger versteckt sich unter Auto - Festnahme

Köln (ots)

In den frühen Morgenstunden (25. September) haben Polizisten in Köln-Vingst einen 21-jährigen mutmaßlichen Dieb vorläufig festgenommen. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizisten insgesamt drei Fahrzeuge mit eingeschlagenen Scheiben fest.

Ein Anwohner (47) hatte gegen 4 Uhr auf der Limbachstraße beobachtet, wie zwei Männer die Scheibe eines geparkten Taxis einschlugen. Die alarmierten Polizisten fanden den Verdächtigen unter einem Auto. Er trug Handschuhe, führte eine Taschenlampe bei sich und hatte Glassplitter an seiner Jacke.

Die Ermittlungen zu den weiteren Taten und einem möglichen Komplizen dauern an. (as/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren