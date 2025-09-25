Polizei Köln

POL-K: 250925-1-K Autoaufbrüche in Köln-Vingst - 21 Jahre alter Tatverdächtiger versteckt sich unter Auto - Festnahme

Köln (ots)

In den frühen Morgenstunden (25. September) haben Polizisten in Köln-Vingst einen 21-jährigen mutmaßlichen Dieb vorläufig festgenommen. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizisten insgesamt drei Fahrzeuge mit eingeschlagenen Scheiben fest.

Ein Anwohner (47) hatte gegen 4 Uhr auf der Limbachstraße beobachtet, wie zwei Männer die Scheibe eines geparkten Taxis einschlugen. Die alarmierten Polizisten fanden den Verdächtigen unter einem Auto. Er trug Handschuhe, führte eine Taschenlampe bei sich und hatte Glassplitter an seiner Jacke.

Die Ermittlungen zu den weiteren Taten und einem möglichen Komplizen dauern an. (as/al)

