Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250528-1: Autofahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Frechen (ots)

Auto landete im Gebüsch

Bei einem Alleinunfall am Dienstagabend (27. Mai) in Frechen-Benzelrath ist ein Autofahrer (23) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 23-Jährige gegen 19.30 Uhr in einem Tesla auf dem Neuen Weg in Richtung Holzstraße gefahren. Eigenen Angaben zufolge habe er in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Tesla verloren. Er sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe sich gedreht und sei in einem Gebüsch am Fahrbahnrand auf der Beifahrerseite zum Liegen gekommen.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Transportunternehmen schleppte den Tesla ab. Die Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis etwa 21.15 Uhr. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell