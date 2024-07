Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kotts Stegge;

Unfallzeit: 29.07.2024, 20.15 Uhr;

Einen geparkten Pkw touchiert hat ein Rennradfahrer am Montag in Bocholt. Das Fahrzeug stand an der Kotts Stegge, wo es gegen 20.15 Uhr zu dem Verkehrsunfall kam. Der Mann verletzte sich nach Aussage eines Zeugen leicht. Trotz des entstandenen Schadens an dem Fahrzeug entfernte er sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Verursacher wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, braune Haare und Vollbart. Er trug eine graue Trucker Cap, eine Hose mit Schachbrettmuster und weiße Turnschuhe. Bei dem Rennrad handelt es sich um ein älteres Modell in Gelb. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell