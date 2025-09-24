Polizei Köln

POL-K: 250924-2-K Mehrere Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Deutz - Fahrer stand mutmaßlich unter Einfluss von Drogen

Köln (ots)

Ein 28-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta ist am Dienstagabend (23. September) auf der Deutz-Mülheimer Straße in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem BMW zusammengestoßen. Der Fahrer (52) des BMW erlitt schwere Verletzungen. Der 28-Jährige sowie seine drei Mitfahrer (15, 18, 21) wurden leicht verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Kleinwagen gegen 21.50 Uhr in Richtung Mülheim unterwegs, als er zunächst nach links von seiner Fahrspur abkam und einen geparkten Ford Transit streifte. Danach soll er mit den entgegenkommenden BMW sowie einem dahinterfahrenden Elektroauto kollidiert sein.

Ein Drogenvortest bei dem 28-Jährigen reagierte positiv auf Kokain. Die Einsatzkräfte nahmen ihn daraufhin mit auf eine Polizeiwache, wo sie ihm eine Blutprobe entnehmen ließen.

Der betroffene Kreuzungsbereich rund um die Deutz-Mülheimer Straße / Danzierstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (cb/al)

