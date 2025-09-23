PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 250923-2-K Aktueller Zeugenaufruf der Kripo - Zigarettenautomat in Holweide gesprengt

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet derzeit nach einem oder mehreren Tatverdächtigen, die in der Nacht zu Dienstag (23. September) einen Zigarettenautomaten auf der Bergisch-Gladbacher-Straße in Köln-Holweide gesprengt haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie den Automaten gegen 1 Uhr gewaltsam geöffnet und waren anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 71 unter anderem zum Umfang der Beute dauern an. Die Kriminalbeamten suchen Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur Identität der Gesuchten machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren