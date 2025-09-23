Polizei Köln

POL-K: 250923-2-K Aktueller Zeugenaufruf der Kripo - Zigarettenautomat in Holweide gesprengt

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet derzeit nach einem oder mehreren Tatverdächtigen, die in der Nacht zu Dienstag (23. September) einen Zigarettenautomaten auf der Bergisch-Gladbacher-Straße in Köln-Holweide gesprengt haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie den Automaten gegen 1 Uhr gewaltsam geöffnet und waren anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 71 unter anderem zum Umfang der Beute dauern an. Die Kriminalbeamten suchen Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur Identität der Gesuchten machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell