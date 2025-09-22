Polizei Köln

POL-K: 250922-4-K/LEV Unbekannte durchtrennen Bahnkabel bei Leverkusen - Staatsschutz ermittelt - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag (22. September) gegen 1.15 Uhr an einem Gleis der Deutsche Bahn AG in Leverkusen-Rheindorf nahe der Masurenstraße einen Kabelschacht geöffnet und die dort verlegten Glasfaserkabel der Signaltechnik durchtrennt. Ein politisch motivierter Tathintergrund kann nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund hat die Kriminalinspektion Staatsschutz die Ermittlungen unter Federführung der Staatsanwaltschaft Köln aufgenommen. Der Erkennungsdienst sicherte im Rahmen der nunmehr durchgeführten Ermittlungen erste Spuren. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Im gesamten Streckenabschnitt ist der Regional- und Fernverkehr bis auf Weiteres erheblich beeinträchtigt.

Die Kripo Köln bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 - 229 0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/al)

