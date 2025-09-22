Polizei Köln

POL-K: 250922-1-K/BAB Auffahrunfall auf der BAB 4: Auto prallt auf absichernden Streifenwagen - Autofahrer und Polizeibeamter schwer verletzt

Köln (ots)

In der Nacht zu Montag (22. September) ist auf der Bundesautobahn 4 bei Düren ein VW Passat nahezu ungebremst auf das Heck eines Streifenwagens der Autobahnpolizei geprallt. Der 39-jährige Fahrer des VW sowie ein Polizeibeamter (32) am Steuer des Einsatzfahrzeugs erlitten schwere Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen begleitete die Streifenwagenbesatzung gegen 0.40 Uhr einen mutmaßlich defekten Lkw in Richtung Autobahnraststätte Rur-Scholle. Die Beamten hatten dazu das Blaulicht sowie die Warnblinkanlage an dem Einsatzwagen eingeschaltet. Der 39-Jährige, der zum selben Zeitpunkt ebenfalls auf der A4 in Richtung Heerlen unterwegs war, soll dann aus bislang ungeklärter Ursache auf den absichernden Streifenwagen aufgefahren sein.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn Heerlen blieb für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell