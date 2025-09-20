PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 250920-1-K Demonstrationen in Kölner Innenstadt weitgehend störungsfrei verlaufen - Polizei beendet kleinere Blockadeversuche

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 1 vom 18. September: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6119979

Die Versammlungen, bei denen mehrere tausend Teilnehmende am Samstag (20. September) durch die Kölner Innenstadt gelaufen sind, konnten durch die Versammlungsleiter am Nachmittag nach weitgehend störungsfreiem Verlauf beendet werden. Über den gesamten Verlauf des Fußmarschs über innerstädtische Straßen kam es seitens einiger Gegendemonstranten zu kleineren Blockadeversuchen. Einsatzkräfte schoben oder trugen vereinzelt Störer zur Seite und hielten sie dort auf Abstand, so dass der Demonstrationszug passieren und weiterlaufen konnte. Weitere Maßnahmen mussten nicht getroffen werden.

Gegen 16 Uhr beendete der Leiter der Hauptdemonstration den Aufzug. Nur 20 Minuten später beendete auch der Leiter der Gegendemonstration seine Veranstaltung. (cr/fs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

