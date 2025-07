Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Zwei Verletzte bei Küchenbrand in Dortmund-Marten

Dortmund (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:00 Uhr in Straße "In der Meile" in Dortmund- Marten zu einem Brand in einer Küche im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der betroffene Bereich bereits in Vollbrand und schwarzer Rauch trat aus den Fenstern der Wohnung.

Zwei jugendliche Bewohner der betroffenen Wohnung konnten sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig ins Freie retten. Die Feuerwehr nahm umgehend unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf. Zeitgleich wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht und alle weiteren Wohnungen auf Rauch und mögliche verletzte Personen kontrolliert.

Zwei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurden sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung ist aufgrund der massiven Brandschäden derzeit unbewohnbar. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwachen 5 (Marten) und 8 (Eichlinghofen), die Freiwillige Feuerwehr (LZ 19) sowie Einheiten des Rettungsdienstes.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen.

