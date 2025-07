Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Küchenbrand in der westlichen Innenstadt

Dortmund (ots)

Gegen 19:45 kam es an der Rheinischen Straße zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen des Löschzugs der Feuerwache 1 stand die Küche im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Vollbrand. Die Bewohner der Wohnung konnten sich selbstständig ins Freie retten. Sofort wurde die Brandbekämpfung durch einen Trupp unter Atemschutz über das Treppenhaus eingeleitet und eine Drehleiter in Stellung gebracht. Der Rauch hatte sich aus der Brandwohnung bereits ins Treppenhaus ausgebreitet. Gleichzeitig wurden mehrere Personen aus den Nachbarwohnungen durch die Feuerwehr über das Treppenhaus ins Freie geführt. Zwei Personen wurde durch den Rettungsdienst gesichtet, waren aber unverletzt.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurden die übrigen Wohnungen des Gebäudes auf Rauch kontrolliert und die Brandwohnung belüftet.

Im Einsatz waren der Löschzug 1, der Grundschutz 5, die Freiwillige Feuerwehr und Einheiten des Rettungsdienstes.

Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.

