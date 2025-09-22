Polizei Köln

POL-K: 250922-3-K Frau bricht Camper auf und bedroht Zeugen mit Messer - Festnahme in der Innenstadt

Köln (ots)

Dank aufmerksamer Passanten haben Polizisten am Samstagvormittag (20. September) auf der Poststraße eine 40-jährige Frau festgenommen, die zuvor in der Innenstadt einen geparkten Camper aufgebrochen haben soll.

Nach ersten Erkenntnissen beobachteten gegen 10.50 Uhr mehrere Zeugen, wie die Frau an einem in der Straße "Am Blaubach" abgestellten Campervan hantierte. Als einer der Männer sie ansprach, zog die Verdächtige ein Messer und bedrohte ihn damit. Der Zeuge nahm daraufhin Abstand zu der Frau und alarmierte die Polizei. Währenddessen durchsuchte sie das Fahrzeug und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Poststraße.

Mit Hilfe der detaillierten Personenbeschreibung stellten alarmierte Streifenbeamte die mutmaßliche Autoaufbrecherin wenig später. Das Messer, das sie auf der Flucht verloren hatte, stellten die Einsatzkräfte sicher. Zudem fanden die Beamten bei ihr ein Tablet, das vermutlich aus dem Camper stammt.

Ein Haftrichter schickte die aus Aserbaidschan stammende Frau in Untersuchungshaft. (cb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell