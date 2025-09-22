Polizei Köln

POL-K: 250922-2-K Unbekannte versuchen Geldautomaten in Köln-Godorf aufzubrechen - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag (22. September) versucht, einen Geldautomaten auf dem Gelände eines Großhandels in Köln-Godorf aufzubrechen.

Ein aufmerksamer Zeuge wählte gegen 1.55 Uhr den Notruf, als er zwei mit Sturmhauben maskierte Männer in dem Geldautomatenhäuschen auf der Otto-Hahn-Straße entdeckte. Die beiden Verdächtigen hatten zunächst die Eingangstür zu dem Geldautomatenhäuschen aufgebrochen und anschließend versucht den Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Kurz vor Eintreffen des ersten Streifenwagens sollen die schwarz gekleideten Einbrecher jedoch laut Zeugen ohne Beute in Richtung des Wohngebietes weggelaufen sein. Die an dem Einbruch beteiligten Männer werden darüber hinaus als schlank beschriebenen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen rund um das METRO-Gelände oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 71 zu melden. (sw/al)

