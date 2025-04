Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf/Walldorf: Kriminelle entwenden Solarmodule

Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen in der Straße "An der Brücke" ein Lagergebäude ins Visier und entwendeten hieraus über 70 Solarmodule. Zwischen Montagmorgen (14.4.) etwa 11.00 Uhr und Dienstagmittag (15.4.) etwa 15.15 Uhr hebelten die Täter an einer Tür des Lagers und gelangten so gewaltsam ins Innere. Mitsamt der Solarmodule im Wert von circa 6.000 Euro flüchteten sie im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Halle gemacht haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell