POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Vechta - Versuchte Freiheitsberaubung - Zeugen schreiten ein

Am Mittwoch, den 17.09.2025, wurden mehrere Zeugen gegen 08:18 Uhr auf eine körperliche Auseinandersetzung an der Straße An der Probstei, dortiger Parkplatz, aufmerksam. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten ein 58-jähriger und ein 39-jähriger Mann aus Vechta einen 23-jährigen Vechtaer gegen seinen Willen in einen PKW zu drücken. Hierbei kam es zu einem Handgemenge, bei dem auch mit dem Einsatz eines Taschenmessers gedroht worden sein soll. Zufällig auf die Situation zukommende Zeugen, darunter ein Mitarbeiter der JVA, sprachen die Personen aktiv an und forderten diese auf, von ihren Vorhaben abzulassen. Die Ansprache zeigte Erfolg, die Personen ließen von dem 23-Jährigen ab. Zeitgleich wurde ein Notruf an die Polizei abgesetzt. Bis zum Eintreffen der Polizei entnahm ein Zeuge einem der Personen den PKW-Schlüssel, um eine Flucht zu unterbinden. Nach kurzer Zeit trafen mehrere Beamte ein und befassten sich mit der Sachverhaltsaufnahme. Hierbei wurde das mutmaßlich verwendete Taschenmesser sichergestellt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Verletzt wurde nach bisherigem Erkenntnisstand niemand.

Vechta - Diebstahl aus PKW

Bereits am Freitag, den 12.09.2025, schlugen unbekannte Täter zwischen 19:30 Uhr und 21:50 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe eines PKWs an der Diepholzer Straße ein und entwendeten diverse Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Holdorf - Wohnwagen löst sich von Zugfahrzeug

Bereits am Dienstag, den 16.09.2025, befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus Ankum mit einem Gespann, bestehend aus einem Abschleppwagen und einem Wohnanhänger, die Dammer Straße in Fahrtrichtung Holdorf. Im Verlauf brach die Anhängerkupplung am Abschleppwagen, wodurch sich der mitgeführte Wohnanhänger vom Zugfahrzeug löste und unkontrolliert gegen eine am Fahrbahnrand installierte Bedarfsampel prallte. Es entstand Sachschaden.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 17.09.2025, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 17:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- bzw. Ausparken aus einer Parklücke einen geparkten PKW Audi Q 5 und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Vorgang zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

