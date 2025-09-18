Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Kupferdiebstahl

In der Zeit von Dienstag, den 09.09.2025 bis Mittwoch, den 17.09.2025, entwendeten unbekannte Täter eine Kupferverkleidung des Daches der Altenoyther Kirche St.-Vitus an der Straße Am Glockenturm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, den 17.09.2025, wurde ein 69-jähriger PKW-Führer aus Bremen in der Huntestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Vortests eine Atemalkoholkonzentration von 0,75 Promille heraus. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Der Bremer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Saterland / Ramsloh - Drogen im Straßenverkehr

Am Mittwoch, den 17.09.2025, wurde ein 27-jähriger PKW-Führer aus Barßel in auf der Hauptstraße in Ramsloh einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Vortests heraus, dass dieser unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen am Straßenverkehr teilnahm. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

