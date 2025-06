Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Geparktes Taxi beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein am Fahrbahnrand am Bramsfeld geparktes Taxi eines Gladbecker Unternehmens wurde am frühen Montagmorgen, 23. Juni, zwischen 5 Uhr und 5.45 Uhr an der Beifahrerseite massiv beschädigt. Nach Einschätzung der Beamten handelt es sich bei dem geflohenen Unfallverursacher um einen größeren PKW oder einen LKW. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

