Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

19. September 2025 - Tag der Zivilcourage: Hinschauen statt Wegsehen

Zum Tag der Zivilcourage am 19. September ruft die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta dazu auf, nicht wegzusehen, sondern Haltung zu zeigen. Ob in der Öffentlichkeit, im sozialen Umfeld oder im Netz - Zivilcourage ist ein Eckpfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens.

"Zivilcourage braucht Mut - aber auch Klarheit, wie man richtig handelt", sagt Hendrik Vieth, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. "Wichtig ist: Niemand soll sich selbst in Gefahr bringen. Entscheidend ist, dass man überhaupt reagiert - durch einen Notruf, das Einbeziehen anderer oder als Zeuge."

Wie kann ich helfen, ohne mich selbst zu gefährden? Im Alltag erleben viele Menschen Situationen, in denen andere belästigt, bedroht oder angegriffen werden - in der Bahn, auf der Straße oder bei Veranstaltungen. Die bundesweite Präventionskampagne Zivile Helden zeigt, wie man in solchen Situationen richtig und sicher handeln kann:

- Distanz wahren - sich nicht direkt einmischen - Hilfe holen - den Notruf 110 wählen - Andere ansprechen - gezielt Passanten einbinden - Beobachten und merken - Täterbeschreibung festhalten - Später als Zeuge zur Verfügung stehen

Ingo Buß, Sachbearbeiter Prävention bei der Polizei in Vechta, betont: "Viele Menschen wollen helfen, wissen aber nicht wie. Wir setzen auf Aufklärung und konkrete Handlungstipps, damit aus Hilfsbereitschaft auch wirkungsvolles Handeln wird - ohne Risiko für die Helfenden."

Zivilcourage zeigen - in jeder Rolle

Zivilcourage zeigt sich nicht nur in Ausnahmesituationen, sondern auch im Kleinen - wenn jemand gegen Diskriminierung aufsteht, Mobbing nicht toleriert oder laut wird, wenn andere bedrängt werden.

Andreas Bonk, Beauftragter für Kriminalprävention, erklärt: "Zivilcourage ist eine Haltung. Wer sich für andere stark macht, stärkt das Miteinander und setzt ein wichtiges Zeichen gegen Gleichgültigkeit."

Um dieses Engagement sichtbar zu machen, zeichnet die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta gemeinsam mit dem Heimatbund Oldenburger Münsterland jedes Jahr couragierte Bürgerinnen und Bürger aus, die mit klugem und mutigem Verhalten Verantwortung übernommen haben. ________________________________________ Hintergrund: Der "Tag der Zivilcourage" am 19. September erinnert an den gewaltsamen Tod von Dominik Brunner im Jahr 2009, der am Münchner S-Bahnhof Solln Zivilcourage zeigte und dafür mit dem Leben bezahlte. Seither steht dieser Tag bundesweit für Zivilcourage, Engagement und Zusammenhalt. Weitere Informationen, Verhaltenstipps und echte Heldengeschichten: 👉 www.zivile-helden.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell