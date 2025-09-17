PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Mittwoch, 17. September 2025 gegen 09:26 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Cappeln mit seinem Pkw die Straße Im Süsfelde, OT Nutteln, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 57-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

