Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Cappeln - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person
Am Mittwoch, 17. September 2025 gegen 09:26 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Cappeln mit seinem Pkw die Straße Im Süsfelde, OT Nutteln, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 57-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.
