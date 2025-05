Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Warnung vor Rezeptfälschern

Erfurt (ots)

Erneut kam es in Erfurt zu einem Fall der versuchten Rezeptfälschung. Ein Unbekannter versuchte am Wochenende in einer Apotheke in der Blumenstraße ein gefälschtes Privatrezept für das Medikament Diazepam einzulösen. Nachdem die Mitarbeiterin die Herausgabe des Medikaments verweigerte, verschwand der Täter in unbekannte Richtung. Polizeibeamte stellten das Falsifikat sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betruges ein. (DS)

