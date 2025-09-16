Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Montag, den 15.09.2025, fuhr ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Vechta von der Kirche Maria-Frieden kommend auf den Kreuzweg und übersah hierbei eine von rechts kommende 45-jährige Pedelec-Fahrerin aus Vechta. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die 45-Jährige und verletzte sich schwer. Sie wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Montag, den 15.09.2025, beabsichtigte ein 77-jähriger PKW-Führer aus Vechta einen Parkplatz an der Straße Oythe zu verlassen. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah er eine von rechts kommende und den Radweg nutzende 10-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta. Infolge des Zusammenstoßes wurde diese leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Goldenstedt - Matratze gerät in Brand

Am Montag, den 15.09.2025, geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 19:00 Uhr eine Matratze in einem Kinderzimmer eines Wohnhauses in der Straße Überthünen in Brand. Die Bewohner versuchten zunächst, den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen, ehe die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt mit 22 Einsatzkräften die Brandbekämpfung übernahm. Drei erwachsene Bewohner des Hauses wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Interieur des Kinderzimmers wurde durch den Brand beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell