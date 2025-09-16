PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Montag, den 15.09.2025, fuhr ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Vechta von der Kirche Maria-Frieden kommend auf den Kreuzweg und übersah hierbei eine von rechts kommende 45-jährige Pedelec-Fahrerin aus Vechta. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die 45-Jährige und verletzte sich schwer. Sie wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Montag, den 15.09.2025, beabsichtigte ein 77-jähriger PKW-Führer aus Vechta einen Parkplatz an der Straße Oythe zu verlassen. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah er eine von rechts kommende und den Radweg nutzende 10-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta. Infolge des Zusammenstoßes wurde diese leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Goldenstedt - Matratze gerät in Brand

Am Montag, den 15.09.2025, geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 19:00 Uhr eine Matratze in einem Kinderzimmer eines Wohnhauses in der Straße Überthünen in Brand. Die Bewohner versuchten zunächst, den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen, ehe die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt mit 22 Einsatzkräften die Brandbekämpfung übernahm. Drei erwachsene Bewohner des Hauses wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Interieur des Kinderzimmers wurde durch den Brand beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 11:49

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Kupferdiebstahl In der Zeit von Sonntag, den 14.09.2025 (20:45 Uhr) bis Montag, den 15.09.2025 (08:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter ein Kupferfallrohr von einem Wohnhaus an der Alten Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen. Friesoythe - Firmenfahrzeuge aufgebrochen In der Nacht von Sonntag, den 14.09.2025 auf Montag, den ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:48

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek / Bühren - Reifen eines PKWs zerstochen Am Samstag, den 13.09.2025, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr, zerstach ein unbekannter Täter alle vier Reifen eines PKW Opel auf einem Grundstück an der Dorfstraße in Bühren. In diesem Zusammenhang ist ersten Erkenntnissen nach mutmaßlich ein weißer PKW aufgefallen. ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:56

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Einbruch in Einfamilienhaus Zwischen Sonntag, 14. September 2025, 16.00 Uhr und Montag, 15. September 2025, 00:40 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Oderstraße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen. Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Verkehr Am Sonntag, 14. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren